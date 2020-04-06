«Газпром» лишился половины дохода от экспорта

В первые два месяца текущего года «Газпром» лишился половины экспортных доходов — снижение составило 51,3 процента. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), передает РИА Новости.

Компания получила за январь-февраль 5,046 миллиарда долларов. При этом экспорт газа тоже сократился, но только на 24,6 процента до 32,5 миллиарда кубометров по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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В месячном выражении доходы от февральского экспорта сократились по сравнению с январским на 32,8 процента, а его объем — на 22,5 процента.

Такая динамика сложилась до вспышки коронавируса в Европе и до остановки на профилактику идущего в Китай газопровода «Сила Сибири». Она связана с тремя факторами — необычно теплой зимой, рекордным объемом запасов в европейских газовых хранилищах и увеличением поставок сжиженного природного газа в Европу.

На фоне падения цен российский экспортер резко нарастил продажу на собственной спотовой площадке, намереваясь таким образом удержать долю на рынке.

С учетом экспортной пошлины (треть от вырученной суммы) в марте «Газпром» начал получать от продажи газа в Европе меньше, чем в России. На европейских хабах его стоимость опускалась ниже 80 долларов за тысячу кубометров. При этом в западных регионах России компания продает газ по 59 долларов, а доставка по самому дешевому маршруту, через «Северный поток», обходится в 22 доллара.

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