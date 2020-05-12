Названа дата решения судьбы «Северного потока-2»

Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение по поводу судьбы газопровода «Северный поток-2» до 24 мая. Такую дату назвали в пресс-службе регулятора, сообщает ТАСС.
Заявки от операторов «Северный поток» и «Северный поток-2» на выведение их из-под обновленной газовой директивы Евросоюза агентство приняло в середине января.
Директива накладывает ряд ограничений на газопроводы, в том числе требует резервировать половину мощностей для альтернативных поставщиков, которых в случае российских газопроводов не существует.
Ранее такое требование распространялось только на внутренние газопроводы ЕС, но теперь оно касается и магистралей, которые приходят в регион по морю.
Чтобы не попасть под новую директиву, строительство газопроводов должно быть завершено до мая 2019 года. То есть в случае с первым «Северным потоком» проблем возникнуть не должно, а вот «Северный поток-2» не достроен до сих пор.
В заявке Nord Stream 2 AG, оператора газопровода, оспаривается сама трактовка понятия «завершение проекта». По мнению компании, следует учитывать, что все инвестиции в «Северный поток-2» были сделаны до мая 2019 года, в предыдущей правовой ситуации, а значит, в финансовом плане проект полностью завершен.
Ранее немецкая Handelsblatt утверждала, что регулятор намерен отказать Nord Stream 2 AG в такой трактовке, что сократит мощность газопровода в два раза.
Тем временем российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2», прибыло в немецкий порт Мукран, где расположен логистический терминал строительства газопровода.