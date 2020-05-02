Берлин захотел подчинить «Северный поток-2» газовой директиве Евросоюза

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) планирует отклонить заявку на освобождение проекта строительства трубопровода «Северный поток-2» от требований обновленной газовой директивы Евросоюза. Об этом пишет газета Handelsblatt.

По информации издания, основанием для отказа называется срыв по срокам завершения строительства газопровода. Регулятор разослал проект решения участвующим в процессе сторонам и принимает замечания от заинтересованных сторон до 8 мая. Окончательное решение будет принято после 8 мая.

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Позднее оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG заявила агентству РИА Новости о своем несогласии с позицией BNA. В компании решили дождаться официального решения немецкого регулятора, и исходя из него, предпринимать дальнейшие действия по защите своих прав.

Россия пыталась закончить строительство «Северного потока-2» в 2019 году. Из-за позиции Дании, которая долгое время не давала разрешения на работы в своих водах, выдержать сроки не удалось. «Газпром» намерен закончить газопровод в конце 2020-го или начале 2021 года. Главной проблемой стала угроза США ввести санкции против любой компании, которая будет содействовать строительству. Швейцарский подрядчик Allseas сразу же прекратил работы. Принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский» в настоящее время находится в Северном море, но будет ли он заниматься работами, по-прежнему неизвестно.

Накануне Польша объявила, что может начать арестовывать активы оператора строительства газопровода компании Nord Stream 2 AG. Такое решение будет принято, если Россия откажется возвращать долг в 1,5 миллиарда долларов, возникший после решения Стокгольмского арбитража.

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