В Германии ополчились на газ из США и вступились за «Северный поток-2»

В парламенте Германии ополчились на американский газ из-за его качества и вступились за проект газопровода «Северный поток-2», назвав его важным для страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста.

Материалы по теме Голубой бум Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия

По его словам, газопровод из России в Германию позволит Европе получать больше природного российского газа. Американское сырье, которое добывается методом гидроразрыва пласта (фрекинг) и продвигается США в регионе, не может быть альтернативой российскому из-за высокой стоимости и меньшей экологичности, добавил Эрнст.

Он осудил действия США, которые ввели санкции в отношении проекта «Северный поток-2», назвав их неприемлемыми. Германия и ЕС могут сами решать, у кого покупать сырье, подчеркнул он. Немецкий чиновник призвал Европу жестко ответить на действия Соединенных Штатов.

«Северный поток-2» — недостроенный газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Проект должны были сдать еще в конце 2019 года, но процесс строительства затянулся сначала из-за позиции Дании (страна не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды), а затем из-за санкций США. Ограничения, которые касались возможных участников проекта в Европе, ввели в конце прошлого года. В результате сдачу «Северного потока-2» отложили на рубеж 2020-2021 годов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!