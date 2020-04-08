Немцы вступились за «Северный поток-2»

Жители Германии вступились за проект газопровода «Северный поток-2». Согласно данным опроса, большинство немцев на фоне пандемии коронавируса поддерживают проект и хотят активизации экономических отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные руководителем Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэлем Хармсом.

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По его информации, проект поддерживают 77 процентов опрошенных, против него выступают 4 процента граждан. Еще 19 процентов затруднились с ответом. Также жители Германии поддержали активизацию работы с Россией — за это выступают 55 процентов респондентов. Еще 28 процентов высказались против, а 17 не смогли дать ответ. Исследование показало и отношение немцев к политике США. Так, негативно к односторонним американским санкциям против России относятся 86 процентов опрошенных, только 5 процентов их одобряют, 9 процентов затруднились с ответом.

«Северный поток-2» — это масштабный проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Проект должны были сдать еще в конце 2019 года, однако процесс строительства затянулся из-за позиции Дании, которая долго не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды. В конце 2019 года газопровод столкнулся с новой проблемой — США ввели односторонние санкции в отношении возможных участников проекта. В результате сдачу «Северного потока-2» пришлось передвинуть на рубеж 2020-2021 годов.

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