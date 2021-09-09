В Киеве появится памятник борщу

Жителям Киева предложат выбрать место для установки памятника борщу. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Скульптуру установят на частные деньги.

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Инициатором установки памятника выступил шеф-повар Евгений Клопотенко. По его словам, борщ — одно из национальных блюд украинской кухни и неотъемлемая часть нематериального культурного наследия страны. Он напомнил, что на Украине установлены скульптуры пончиков, соленого огурца, арбуза, мороженого и других продуктов питания, но борщ до сих пор не увековечен.

Секретарь Киевского городского совета (заместитель мэра) Владимир Бондаренко поддержал повара. «Необходимо ценить нашу идентичность и демонстрировать миру украинские культурные достояния», — заявил Бондаренко. Он рассчитывает, что появление памятника поможет развитию гастротуризма в городе. Голосование за выбор лучшего места продлится неделю. Автора памятника выберут на открытом конкурсе.

В начале августа в Курске рядом со зданием галереи «АЯ» появился памятник борщу. На постаменте размещены позолоченные продукты для борща, за исключением мяса. Отсутствие ингредиента олицетворяет тяжелое финансовое положение, пояснил скульптор Олег Радин. «Какая жизнь — такой и борщевой набор. Не до мяса нынче», — отметил он.