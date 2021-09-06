На Украине снесли монумент дружбы Москвы и Киева

В Киеве избавились от памятника дружбе с Москвой

На Украине избавились от памятника дружбе Киева и Москвы. Об этом депутат Киевского городского совета Алина Михайлова сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что столичное коммунальное мероприятие выполнило решение властей и снесло памятное сооружение, установленное в Голосеевском районе Киева.

Михайлова отметила, что сейчас монумент хранится в районной администрации. По ее словам, впоследствии из него сделают экспонат в «музее тоталитаризма».

8 июля депутаты Киевского городского совета проголосовали за демонтаж памятника, установленного в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского.

В конце июня депутат горсовета от партии «Европейская солидарность» Олег Левченко рассказал, что ранее решение о сносе монумента приняла депутатская комиссия по вопросам собственности. При этом он заявил, что памятный знак не имеет ничего общего с реальностью. «Никакой дружбы с Россией нет, потому что это Украине — враг», — подчеркнул Левченко.