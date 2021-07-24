На Украине демонтировали Монумент славы Советской армии

В украинском Львове демонтировали Монумент славы Советской армии, открытый в 1970 году в память о победителях над нацизмом. Об этом сообщило издание Zaxid.nеt.

Отмечается, что на улице Стрийской были демонтированы две последние фигуры советского Монумента славы. Они направились в музей «Территория террора».

В 2018 году исполком Львовского горсовета признал аварийной стелу Монумента славы и принял решение ее демонтировать.

В конце января на Украине снесли последний в стране памятник организатору Октябрьской революции Владимиру Ленину, сообщил активист движения «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков. Памятник располагался в селе Старые Трояны Одесской области. По словам активиста, в республике больше не осталось ни одного монумента революционеру за исключением тех, что находятся на частных участках или неподконтрольных Киеву территориях.

