На Украине начали демонтировать Монумент славы Советской армии

В украинском Львове по распоряжению местных властей начался демонтаж Монумента славы Советской армии, открытого в 1970 году в память о победителях над нацизмом. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

«В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещен Монумент славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента», — приводятся на портале слова первого заместителя мэра города Андрея Москаленко. Он пояснил, что на данном этапе проходит демонтаж барельефов, затем их перевезут в музей «Территория террора». После этого начнется демонтаж плит памятника.

При этом Москаленко затруднился назвать сроки завершения всех работ, назвав их сложными. По его словам, параллельно идет подготовка к объявлению архитектурного конкурса на пространство, где расположен Монумента Славы, после демонтажа всех конструкций.

В 2018 году исполком Львовского горсовета признал аварийной стелу Монумента славы и принял решение ее демонтировать.

В конце января на Украине снесли последний в стране памятник организатору Октябрьской революции Владимиру Ленину, сообщил активист движения «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков. Памятник располагался в селе Старые Трояны Одесской области. По словам активиста, в республике больше не осталось ни одного монумента революционеру за исключением тех, что находятся на частных участках или неподконтрольных Киеву территориях.