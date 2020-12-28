Украинца захотели посадить в тюрьму за шапку-ушанку с советской символикой

Украинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Киева за ношение шапки-ушанки с советской символикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления полиции Львовской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе Львова находится человек, на шапке которого присутствует коммунистическая символика. Сотрудники полиции задержали парня и изъяли у него шапку с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде.

В отношении украинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 436-1: «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов», максимальное наказание по которой — лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества.

Ранее в селе Осипенко Запорожской области на постамент, где несколько лет назад стоял памятник советскому вождю Владимиру Ленину, поставили скульптуру Иисуса Христа.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.