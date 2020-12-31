Украинский депутат надел шапку-ушанку со звездой и призвал арестовать его

Депутат Верховной Рады Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива опубликовал фото в шапке-ушанке с советской звездой и призвал арестовать его. Снимок доступен на странице парламентария в Facebook.

«Нацист, арестуй меня! С этой звездой, мой дед, резал глотки фашистам!», — говорится в подписи к фото.

Таким образом депутат отреагировал на возбуждение уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Киева за ношение шапки-ушанки с советской символикой. Согласно статье 436 Уголовного кодекса Украины («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов»), нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.