В Киеве открыли платный памятник Ленину

В Киеве в районе станции метро «Почайна» неизвестные открыли «платный» памятник советскому лидеру Владимиру Ленину. Об этом сообщает УНИАН.

На постаменте написано: «Ленин-шоу онлайн». Памятник обвязали желто-голубым флагом. Рядом с монументом неизвестные прикрепили несколько табличек с расценками. За фотографию с Лениным они просят 20 гривен, за видео — 50 гривен.

Вскоре на место приехали сотрудники Национальной полиции Украины. Они указали на нарушение правил благоустройства и потребовали демонтировать памятник.

В июле в селе Железнодорожное Одесской области памятник Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту. Его облачили в национальный болгарский костюм, а в руку вложили виноградную лозу.

В феврале сообщалось, что в Арцизе Одесской области местные власти официально переименовали бюст Карла Маркса. Так в городе появился памятник болгарскому поэту и национальному герою Христо Ботеву.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.