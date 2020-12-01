На Украине памятник Ленину заменили на Иисуса Христа

В селе Осипенко Запорожской области на постамент, где несколько лет назад стоял памятник советскому вождю Владимиру Ленину, поставили скульптуру Иисуса Христа. Об этом сообщает издание «Сегодня».

Памятник Ленину в селе снесли в 2014 году, вместо него долгое время ничего не устанавливали. Вскоре местные жители открыли сбор средств на новую скульптуру. Всего было собрано около 25 тысяч гривен (около 65 тысяч рублей).

Рядом с новой скульптурой местные жители планируют установить мемориальную доску и обустроить территорию. Они считают, что у памятника должно быть не только духовное, но и историческое значение.

26 ноября в Киеве неизвестные открыли «платный» памятник Ленину. Рядом с монументом неизвестные прикрепили несколько табличек с расценками за фото и видео рядом со скульптурой. Прибывшие на место сотрудники Национальной полиции Украины указали на нарушение правил благоустройства и потребовали демонтировать памятник.

В июле в селе Железнодорожное Одесской области памятник Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту. Его облачили в национальный болгарский костюм, а в руку вложили виноградную лозу.

В феврале сообщалось, что в Арцизе Одесской области местные власти официально переименовали бюст Карла Маркса. Так в городе появился памятник болгарскому поэту и национальному герою Христо Ботеву.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.