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Киев избавится от памяти о дружбе с Москвой

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Фото: Wikimapia

Депутаты Киевского городского совета приняли решение избавиться от монумента в память о дружбе Киева и Москвы. Об этом сообщает портал «Лига.net».

Памятник демонтируют в течение 30 дней. За его снос проголосовали все фракции совета, кроме партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Монумент установили в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского в Голосеевском районе Киева, который ранее назывался Московским.

В конце июня депутат Киевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Олег Левченко заявил, что решение о сносе памятника приняла депутатская комиссия по вопросам собственности. По его словам, монумент не имеет ничего общего с реальностью. «Никакой дружбы с Россией нет, потому что это Украине — враг», — отметил Левченко.

В апреле во Львове по распоряжению местных властей начался демонтаж Монумента славы Советской армии, установленного в память о победе над нацизмом. По словам первого заместителя мэра города Андрея Москаленко, барельефы с памятника перевезут в музей «Территория террора».

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