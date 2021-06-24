На Украине снесут монумент дружбы Москвы и Киева

Депутат Киевского городского совета от партии «Европейская солидарность» Олег Левченко объявил о скором сносе памятного знака в честь дружбы Москвы и Киева, установленного на улице Маршала Якубовского в 2001 году. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Решение об этом приняла депутатская комиссия по вопросам собственности, а в скором времени, по словам политика, его утвердят и общим собранием совета. «Никакой дружбы с Россией нет, потому что это Украине — враг», — сказал Левченко и добавил, что монумент не имеет ничего общего с реальностью.

Как отмечает издание, памятник находится на территории Голосеевского района украинской столицы, который до начала 2000-х годов назывался Московским.

Ранее стало известно, что на Украине снесли последний памятник основателю СССР Владимиру Ленину. Он располагался в селе Старые Трояны Одесской области. Теперь монументы революционеру остались лишь в частных коллекциях и на неподконтрольных Киеву территориях.