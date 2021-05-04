В Киеве захотели снять герб СССР с монумента «Родина-мать», расположенного на берегу Днепра в украинской столице. Об этом сообщает издание «Взгляд». По данным портала, украинские власти уже нашли средства на демонтаж герба.

Скульптура представляет собой женщину, держащую в поднятых руках щит и меч. На щите изображен герб СССР.

На эту новость отреагировал внук соавтора скульптуры Василий Бородай. По его словам, если снять с памятника щит с гербом, то равновесие монумента нарушится. «Руки статуи держатся на специальном противовесе, и если снимать ту, что со щитом, нарушится баланс другой — с мечом. Если же снимать с руки только щит, который крепится на специальной дуге, то это может вызвать обрушение всей конструкции», — пояснил он.

При этом глава правления Союза художников России, народный художник Российской Федерации, скульптор Андрей Ковальчук отметил, что снять герб не будет проблемой. Однако он посчитал демонтаж неприемлемым. По словам Ковальчука, изменение памятника архитектуры и истории — это кощунство.

В январе на Украине снесли последний в стране памятник организатору Октябрьской революции Владимиру Ленину. Памятник располагался в селе Старые Трояны Одесской области. Как рассказал активист движения «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков, в республике больше не осталось ни одного монумента революционеру за исключением тех, что находятся на частных участках или неподконтрольных Киеву территориях.