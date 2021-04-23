В Киеве нашли названный в честь депутата Госдумы переулок

В Киеве нашли переулок, названный в честь первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой. Об этом сообщает «Украина.ру» со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Отмечается, что общественное обсуждение о переименовании переулка началось еще в 2020 году. Его хотели назвать в честь украинского педагога и просветителя Христины Алчевской.

Сейчас переулок, носящий имя Терешковой, попадает под действие закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Особое внимание обращается на то, что первая женщина-космонавт является депутатом Государственной Думы и в 2014 году голосовала за возвращение Крыма в состав России.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

Ранее сообщалось, что депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании улицы Маршала Жукова в Деснянском районе украинской столицы в улицу Кубанской Украины.