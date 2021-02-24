В Харькове после возвращения проспекту имени маршала Жукова подрались радикалы

В Харькове на сессии городского совета депутаты приняли решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала СССР Георгия Жукова. Об этом сообщает «Страна.ua».

Инициативу поддержали 57 голосами, против проголосовали 16, воздержались — шестеро депутатов.

Одновременно под зданием городского совета началась драка между сторонниками партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и праворадикалами из организации «Национальный корпус». В ход пошли кулаки и газовые баллончики.

В мае 2016 года городской совет Харькова принял решение о переименовании ряда объектов в рамках политики декоммунизации. Согласно документу, переименованию подлежали станция метро «Маршала Жукова» (теперь носит название «Дворец спорта») и проспект, названный в честь советского военачальника. В мае 2019-го на сайте городского совета была зарегистрирована петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.

Дважды, 19 июня 2019 года и 26 февраля 2020 года, депутаты проголосовали за возвращение прежнего названия проспекту. Однако оба решения были обжалованы в суде.

С мая 2015 года в стране действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.