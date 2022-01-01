Россиянам рассказали об изменениях в стране с 1 января

С 1 января в России произошли ряд законодательных изменений. В частности, повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, изменился порядок оформления больничного, увеличилась зарплата помощников депутатов и традиционно подорожали алкоголь и сигареты. Подробнее об этих и других изменениях в материале «Ленты.ру».

Сразу несколько новведений касаются пенсионеров

Так, с 1 января социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пособия, а неработающие пенсионеры, имеющие трудовой стаж в сельской местности в 30 и более лет, получат право на повышенные выплаты независимо от того, где они живут сейчас.

Кроме того, изменится порядок выплаты пенсий на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Проживающие там пенсионеры смогут получить выплаты раньше текущего месяца. Для этого потребуется написать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР).

Наконец, в России продолжится переходный период повышения возраста выхода на пенсию по старости. В первом полугодии 2022-го он составит 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин.

Вырастут МРОТ и прожиточный минимум, а также привязанные к ним пособия

Утвержденное президентом России Владимиром Путиным увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России составит 1098 рублей. Таким образом, его размер в 2022 году составит 13 890 рублей в месяц.

Также увеличится прожиточный минимум. Он вырастет на 8,6 процента или на тысячу рублей в номинальном выражении — до 12 654 рублей в месяц.

Вместе с изменением величины МРОТ и прожиточного минимума с 1 января вырастут ряд привязанных к ним выплат на детей. Повышение затронет пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, проиндексируют ежемесячные выплаты малообеспеченным беременным женщинам, на детей до трех, от трех до семи и от восьми до 17-ти лет.

Пособия по безработице немного подросли, бумажные больничные ушли в прошлое

Максимальный размер пособия по безработице вырос с 12 130 до 12 792 рублей. Минимальная величина сохранена на уровне 2021 года и составит 1,5 тысячи рублей.

С Нового года ушел в прошлое бумажный листок нетрудоспособности, а электронный больничный становится обязательным. Врач теперь будет предоставлять пациенту только выписку с номером цифрового бюллетеня.

В сфере налогообложения тоже произошли изменения

С начала 2022 года Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет получать от банков данные о доходах вкладчиков. Это значит, что последним теперь не стоит забывать платить налоги на доходы по банковским депозитам. Для этого нужно самостоятельно перечислять государству 13 процентов всех сумм, превышающих необлагаемый лимит, размер которого устанавливается ежегодно в зависимости от показателя ключевой ставки ЦБ по состоянию на января.

Также с 1 января 2022 года освобождаются от уплаты НДС предприятия сферы общепита, а для компаний с числом работников более 250 человек уменьшатся ставки по страховым взносам.

Кроме того, вводятся льготы по налогообложению компенсаций стоимости путевок на отдых, а также появился новый вид налогового вычета — на физкультурно-оздоровительные услуги.

Помощникам депутатов Госдумы и сенаторов начнут платить больше

C 1 января на 20 процентов повышается фонд оплаты труда помощников депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. С учетом ежегодной индексации эта сумма вырастет до 387 тысяч рублей.

Каждый депутат и сенатор вправе иметь до семи помощников, не более двух из них могут работать в парламенте, остальные — в регионе.

Алкоголь и сигареты подорожают

С 1 января алкогольный акциз вырос на 4-5 процентов. При этом, производители начали заранее покрывать ожидаемые убытки из-за потери спроса.

Также с Нового года в России выросла единая минимальная цена пачки сигарет. Теперь она составляет112 рублей. Это значение ежегодно рассчитывает федеральное Министерство сельского хозяйства.

Техосмотр для личного транспорта россиян перестал быть обязательным

Накануне Нового года был отменен обязательный техосмотр (ТО) для личного автомобильного транспорта. Согласно новому закону, данное послабление касается легковых автомобилей и мотоциклов, используемых россиянами только в личных целях.

С этого момента техосмотр транспортных средств данных категорий обязателен только при постановке их на учет либо при регистрации смены владельца. Кроме того, на ТО отправят в том случае, если в конструкцию вносятся изменения.

При этом, техосмотр останется обязательным для такси и транспорта, который выполняет перевозку пассажиров, а также для личного автотранспорта, задействованного в служебных целях.

Еще одна страна открылась для вакцинированных «Спутником V»

Саудовская Аравия с 1 января открыла въезд для вакцинированных «Спутником V», став 102-м по счету государством, одобрившим российский препарат от коронавируса.

Исламское королевство теперь могут посещать верующие, совершающие паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.

Должникам запретили получать субсидии на оплату ЖКХ

С 1 января начал действовать в силу запрет получения субсидий на оплату услуг ЖКХ теми, у кого есть подтвержденная судом задолженность по счетам.

Аналогичные условия будут действовать для ряда льготных категорий граждан, которые получают не субсидии, а компенсации на оплату коммунальных услуг.

В Москве повышается стоимость проезда в транспорте и начинается мусорная реформа

Стоимость проезда возросла с 1 января по некоторым тарифам. Так, разовая поездка по билету «Единый» подорожала с 60 до 61 рубля, на две поездки — соответственно, со 120 до 122 рублей. Абонементы на 30 и 90 дней выросли в цене в среднем чуть более чем на один рубль. Проезд с использованием электронного кошелька карты «Тройка» — на четыре рубля.

С 1 января Москва вслед за рядом других регионов присоединилась к мусорной реформе. В связи с этим столичные власти утвердили новый тариф на вывоз бытовых отходов, который будет рассчитываться в зависимости от площади жилья и составит от 7,27 рубля за каждый квадратный метр.

Наконец, с начала 2021 года впервые с 2018 года в Москве увеличивается кадастровая стоимость жилья. Рост составит в среднем 21 процент. Это значит, что автоматически будет пересмотрен в сторону повышения налог на имущество и земельный налог, а также платежи за городскую недвижимость.

В стране изменились правила, касающиеся секретных сведений

В частности, правительство утвердило новые правила распределения по степеням секретности сведений, содержащих государственную тайну. Теперь степеней секретности три: данные особой важности, совершенно секретные и просто секретные.

Кроме того, с 1 января Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО) вслед за Министерством обороны, Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Службой внешней разведки (СВР) получили право не раскрывать данные о своих закупках и проводить тендеры только закрытым способом.

Россиянам упростили женитьбу и развод

Чтобы оформить брак, развод или получить свидетельство о рождении ребенка, теперь можно обратиться в любой ЗАГС, не обязательно по месту прописки.

Также экстерриториальность предусмотрена для регистрации усыновления, смерти, перемены имени, получения справок и дубликатов свидетельства, внесения изменений и исправлений, восстановления или аннулирования актовых записей.

Подавать в суд разрешили онлайн

Новый федеральный закон, действующий с 1 января, разрешил подавать в суд иски и иные документы в электронном виде. Они должны быть подписаны простой электронной подписью.

Сделать это можно через портал «Госуслуги» либо через иную информационную систему, определенную Верховным судом, а также через систему электронного документооборота участника процесса. Также суд вправе предоставить участникам процесса доступ к материалам дела в электронном виде.

Кром е того, истцам, ответчикам и всем, кто причастен к процессу, теперь разрешено участвовать в судебных заседаниях удаленно, посредством веб-конференции при наличии в судах такой технической возможности.