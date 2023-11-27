Путин подписал закон об увеличении минимальных зарплат

Президент Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту законопроекта, минимальные зарплаты россиян в 2024 году вырастут до 19 242 рублей. Прибавка составит порядка трех тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он способствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников.

Согласно внесенному кабмином в Госдуму проекту бюджета, в 2024 году прожиточный минимум на душу населения увеличится до 15 453 рубля. Для трудоспособного населения показатель достигнет 16 844 рублей, для пенсионеров — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей. Этот показатель проиндексируют на прогнозный уровень инфляции по итогам 2023 года — 7,5 процента.

Также с 1 января 2024 года работодателей начнут наказывать за слишком низкие зарплаты сотрудников. Штрафы до 100 тысяч рублей будут грозить тем, кто устанавливает оклад работникам на уровне ниже 19 242 рублей в месяц, заявила ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, из-за роста МРОТ изменится и ряд выплат для граждан, например пособие по безработице и выплаты по нетрудоспособности, по беременности и родам. При этом повышение выплат будет происходить постепенно с учетом изменений показателей в течение года, пояснила депутат.