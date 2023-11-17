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07:09, 17 ноября 2023Экономика

В России назвали растущие вслед за МРОТ пособия

Депутат Бессараб спрогнозировала увеличение пособий по безработице вслед за МРОТ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) отразится на некоторых выплатах, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О том, какие пособия вырастут вслед за МРОТ, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о повышении МРОТ на 15,5 процента — с 16 242 рублей до 19 242 рублей. Показатель вырастет с 1 января 2024 года.

По словам Бессараб, МРОТ, прежде всего, повлияет на размер выплат по нетрудоспособности. Она напомнила, что даже граждане, которые работали меньше шести месяцев, получают вышеупомянутые пособия в размере минимального размера оплаты труда.

Кроме того, от минимального размера оплаты труда напрямую будет зависеть пособие по безработице. Мы уже подготовили законопроект о занятости населения, в котором будет определенная увязка МРОТ и пособия по безработице

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Если говорить о пенсиях, то их размер напрямую связан с прожиточным минимумом в конкретном регионе, а не с МРОТ, отметила депутат. При этом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, минимальный размер оплаты труда должен быть превышать прожиточный минимум.

«Наши пенсионеры не могут получать пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера в соответствующем субъекте. Если вдруг пенсия ниже прожиточного минимума, как правило, социальная у граждан, которые, например, не выработали стаж, или была низкая заработная плата, или работали в неформальном секторе экономики, разные ситуации бывают, то осуществляется социальная доплата к пенсии, чтобы она была выше, чем прожиточный минимум», — заключила она.

Ранее сообщалось, что принятие законопроекта поспособствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников.

Законопроект также содержит инициативу об увеличении соотношения МРОТ и медианной зарплаты — с 1 января 2025 оно должно быть не ниже 48 процентов, тогда как до сих пор устанавливался на уровне 42 процентов медианной заработной платы.

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      Екатерина Смирная
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