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09:41, 2 ноября 2023Экономика

Работодателей в России начнут штрафовать за слишком низкие зарплаты

КСК: штраф для работодателей за низкие зарплаты составит до 100 тысяч рублей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

С 1 января 2024 года штраф для работодателей за слишком низкие зарплаты сотрудников составит до 100 тысяч рублей. Санкции будут грозить тем, кто устанавливает оклад работникам на уровне ниже 19 242 рублей в месяц. Об этом заявила ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева. Ее слова приводит «Прайм».

Таким образом, российские власти установили критическую планку на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), который со следующего года поднимется на три тысячи рублей с нынешних 16 242 рублей в месяц. Соответствующее изменение депутаты Госдумы одобрили в первом чтении. Согласно действующим положениям Трудового кодекса, ежемесячная зарплата не должна быть ниже установленного в стране МРОТ при условии, что сотрудник за этот период полностью выполнил нормы рабочего времени и объемов труда, напомнила Михеева.

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При этом размер штрафов для работодателей за нарушение этого требования может значительно варьироваться. Административные санкции, наложенные на должностных лиц по 6 части статьи 5.27 КоАП, составят 10-20 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — 1-5 тысяч, а на юридических лиц — 30-50 тысяч. По части 7 статьи 5.27 КоАП должностных лиц будет ждать штраф от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 10-30 тысяч, юрлиц — 50-100 тысяч рублей, заключила эксперт.

В середине июля аналитики сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» со ссылкой на результаты проведенного опроса сообщили, что зарплата мечты у большинства россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц. При этом самые высокие финансовые аппетиты эксперты зафиксировали у жителей Тюменской области (221 тысяча рублей). В тройку лидеров по этому показателю вошли россияне из Москвы и Московской области (193 тысячи), а также из Башкортостана (170 тысяч).

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      Анатолий Акулов
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