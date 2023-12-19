Россиян предупредили о подорожании техосмотра легковых машин

«Ъ»: в большинстве регионов России стоимость техосмотра машин вырастет на 12 %

В большинстве российских регионов стоимость техосмотра (ТО) легковых автомобилей увеличится на 12 процентов с 1 января 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные подсчеты.

Введение новых тарифов на техосмотр предусмотрено приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС). О намерении повысить стоимость ТО заявили представители 68 субъектов России. При этом в половине регионов тариф для самой массовой категории транспортных средств М1 (легковые автомобили) повысится с начала 2024 года с действующих 913 до 1022 рублей.

В то же время самым дорогим техосмотр станет для автомобилистов Чукотки — в этом регионе стоимость ТО для легковушек поднимется с 4,1 до 4,5 тысячи рублей. В свою очередь, в Санкт-Петербурге цена на такую услугу увеличится с 1,54 до 1,72 тысячи, а в Амурской области — с 1,4 до 1,57 тысячи. Подорожание ТО затронет также жителей Ненецкого автономного округа (с 1,37 до 1,5 тысячи), Камчатки (с 1,33 до 1,49 тысячи) и других регионов. При этом самыми низкими окажутся тарифы для автовладельцев Ивановской (с 586 до 913 рублей), Волгоградской (с 576 до 913 рублей) и Кемеровской (с 913 до 947 рублей) областей.

В конце ноября руководитель консалтинговой компании Sablin Consulting Group Андрей Саблин предупредил россиян о возможном возвращении обязательного ТО автомобилей. Подобные обсуждения участников отрасли во многом обусловлены стареющим транспортным парком, сохраняющейся геополитической напряженностью, а также борьбой с коррупцией и ростом числа дорожно-транспортных происшествий.