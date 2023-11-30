Россиян предупредили о возможном возвращении обязательного техосмотра

Эксперт Саблин предупредил россиян о возможном возвращении обязательного ТО

В России могут вернуть государственный технический осмотр (ТО) автомобилей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель консалтинговой компании «Sablin Consulting Group», эксперт по аккредитации пунктов техосмотра Андрей Саблин.

По словам специалиста, такой сценарий сегодня активно обсуждается участниками отрасли, в частности операторами техосмотра.

«Это связано с геополитической обстановкой, стареющим парком автомобилей на дорогах и даже инициативой самих автомобилистов. Основная идея — восстановить процедуру обязательного техосмотра, чтобы она не была связана с коррупцией. Все сделать прозрачно», — объяснил он.

Саблин отметил, что на фоне снижения продаж новых машин российский автопарк стареет.

«Ситуация начинает выравниваться благодаря китайскому автопрому, но все же средний возраст машин на наших дорогах — более 15 лет. Это достаточно плачевно. Конечно, в Москве и крупных городах ситуация лучше. Но в регионах уровень доходов населения не всегда позволяет вовремя обслуживать своего железного коня», — рассказал он.

Также эксперт объяснил, что по причине плохого технического состояния автомобиля могут происходить различные дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

На данный момент обсуждения о возвращении обязательного техосмотра активно ведутся на разных уровнях. Потому что рассчитывать на сознательность всех автомобилистов не стоит Андрей Саблин эксперт по аккредитации пунктов техосмотра

«Система обязательного техосмотра должна вернуться в скорректированном виде, чтобы это устроило всех участников процесса. Возможно введение штрафов за отсутствие диагностической карты, в том числе с камер видеонаблюдения. Также ужесточится ответственность оператора техосмотра за выдачу диагностической карты. Новая система должна быть максимально прозрачна и исключать коррупционную составляющую. Ожидать ощутимые изменения стоит не ранее весны 2025 года», — заключил Саблин.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черниковзаявил, что автомобилистов не будут штрафовать за езду на летней резине зимой после вступления в силу постановления кабмина, в котором использование резины не по сезону приравнивается к неисправности автомобиля.