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05:35, 30 ноября 2023Россия

Россиян предупредили о возможном возвращении обязательного техосмотра

Эксперт Саблин предупредил россиян о возможном возвращении обязательного ТО

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В России могут вернуть государственный технический осмотр (ТО) автомобилей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель консалтинговой компании «Sablin Consulting Group», эксперт по аккредитации пунктов техосмотра Андрей Саблин.

По словам специалиста, такой сценарий сегодня активно обсуждается участниками отрасли, в частности операторами техосмотра.

«Это связано с геополитической обстановкой, стареющим парком автомобилей на дорогах и даже инициативой самих автомобилистов. Основная идея — восстановить процедуру обязательного техосмотра, чтобы она не была связана с коррупцией. Все сделать прозрачно», — объяснил он.

Саблин отметил, что на фоне снижения продаж новых машин российский автопарк стареет.

«Ситуация начинает выравниваться благодаря китайскому автопрому, но все же средний возраст машин на наших дорогах — более 15 лет. Это достаточно плачевно. Конечно, в Москве и крупных городах ситуация лучше. Но в регионах уровень доходов населения не всегда позволяет вовремя обслуживать своего железного коня», — рассказал он.

Также эксперт объяснил, что по причине плохого технического состояния автомобиля могут происходить различные дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

На данный момент обсуждения о возвращении обязательного техосмотра активно ведутся на разных уровнях. Потому что рассчитывать на сознательность всех автомобилистов не стоит

Андрей Саблинэксперт по аккредитации пунктов техосмотра

«Система обязательного техосмотра должна вернуться в скорректированном виде, чтобы это устроило всех участников процесса. Возможно введение штрафов за отсутствие диагностической карты, в том числе с камер видеонаблюдения. Также ужесточится ответственность оператора техосмотра за выдачу диагностической карты. Новая система должна быть максимально прозрачна и исключать коррупционную составляющую. Ожидать ощутимые изменения стоит не ранее весны 2025 года», — заключил Саблин.

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      Алена Шевченко
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