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12:33, 28 июля 2023Экономика

Сенаторы одобрили закон о налоге для уехавших россиян

Совфед одобрил закон о ставке НДФЛ в 13-15 процентов для уехавших россиян

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Совет Федерации одобрил закон о единой ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для уехавших россиян. Для сотрудников, работающих на российские организации в удаленном режиме, и фрилансеров она составит 13-15 процентов, сообщает РИА Новости.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Он определяет порядок налогообложения доходов сотрудников, которые работают дистанционно по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера. Ставка НДФЛ для них составит 13 процентов или 15 процентов (для доходов свыше 5 миллионов рублей в год).

По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, новый порядок упростит налоговым агентам администрирование, и они смогут не проверять, являются их работники налоговыми резидентами или нет. Для штатных сотрудников норма вступит в силу с 2024 года, для фрилансеров — с 2025 года.

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Законопроект о повышении ставки НДФЛ для удаленщиков внесли в Госдуму в апреле 2023 года. Он подразумевал для таких сотрудников ставку налога в 30 процентов при утрате налогового президентства (после проживания за рубежом дольше 183 дней за год). Позже документ отозвали — по словам Сазанова, от идеи повысить НДФЛ отказались, чтобы не усиливать отток кадров за рубеж.

Изначально ставку налога предлагали увеличить, так как уехавшие граждане не тратят заработанные средства в России. Поэтому, получая от государства соответствующие выплаты, россиянин должен оставлять больше денег в стране, объясняли в Госдуме.

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    Вячеслав Агапов
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