Власти предложили повысить налоги для уехавших россиян

Правительство России предложило повысить НДФЛ до 30 процентов для работающих из-за границы

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому с работающих за рубежом россиян, утративших российское налоговое резидентство, будет взиматься налог на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 30 процентов. Документ опубликован в электронной базе палаты парламента.

Повышение налога на 17 процентов коснется всех уехавших из страны граждан, которые для трудовой деятельности используют российский сегмент интернета либо размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства. Поправки в случае принятия вступят в силу 1 января 2024 года.

По действующему законодательству, зарплата, полученная от российского работодателя дистанционно по месту нахождения работника в другой стране, считается доходом от источника за пределами России. Если россиянин проживает вне пределов страны более 183 дней в году, то перестает быть налоговым резидентом, и с него снимается обязательство уплачивать НДФЛ.

Впервые об ужесточении законов в отношении уехавших из страны граждан власти заговорили летом 2022 года. Увеличить налоговую нагрузку предложили в Минфине страны. Однако в феврале текущего года стало известно, что ведомство отказалось от идеи менять правила налогообложения доходов уехавших из страны россиян, которые утратили налоговое резидентство, но продолжают официально сотрудничать с российскими работодателями удаленно.