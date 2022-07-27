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Уехавших за границу россиян предложили обложить налогом

РБК: Минфин предложил обложить налогом уехавших за границу и работающих удаленно россиян

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Минфин обратил внимание на уехавших за границу россиян, продолжающих получать зарплату из России. Об этом пишет РБК.

По действующему законодательству, зарплата, полученная от российского работодателя дистанционно по месту нахождения работника в другой стране, считается доходом от источника за пределами России. Если россиянин проживает вне пределов России более 183 дней в году, то перестает быть налоговым резидентом и с него снимается обязательство уплачивать российский налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ведомство предложило фактически увеличить налоговую нагрузку, обязав работодателя отчислять НДФЛ за проживающих за рубежом и работающих оттуда удаленно граждан. Такие работники в статусе налогового резидента России должны будут платить НДФЛ по обычной ставке (13 или 15 процентов в зависимости от суммы дохода), а после утраты статуса — 30 процентов.

В июне Минфин предложил внести сразу три изменения в проект документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Министерство задумало освободить россиян от необходимости платить НДФЛ при увольнении и продаже имущества, а также при компенсации за лечение детей.

В декабре 2021 года министр финансов Антон Силуанов говорил, что в 2022-2024 годах власти не планируют повышать ставки налога на доходы физических лиц, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. При этом министр добавил, что решение увеличить ставку НДФЛ при доходах свыше пяти миллионов рублей в год до 15 процентов полностью себя оправдало.

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Марина Совина
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