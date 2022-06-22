Минфин предложил освободить россиян от НДФЛ в трех случаях

«Известия»: Минфин предложил освободить от НДФЛ при увольнении и продаже имущества

Минфин предложил внести сразу три изменения в проект документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Как пишет «Известия», министерство предлагает освободить россиян от необзодимости платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при увольнении и продаже имущества, а также при компенсации за лечение детей.

В документе уточняется, что новые льготы направлены на «повышение объективности, социальной справедливости и решение неурегулированных вопросов». Так, Минфин предлагает освободить от уплаты НДФЛ компенсационные выплаты при увольнении. Сейчас такая льгота действует только в случае, если сотрудника увольняют из-за сокращения или ликвидации компании.

Также предполагается расширить право на получение налогового вычета за оплаченные медицинские услуги для недееспособных детей. Максимальная планка потраченной на лечение суммы на данный момент составляет 120 тысяч рублей в год, при этом вернуть можно только 13 процентов от нее, то есть 15 600 рублей. Получить льготу можно только до определенного возраста — 18 лет, в отдельных случаях — до 24 лет.

Кроме того, Минфин хочет предоставить регионам право самостоятельно понизить срок владения минимальный срок ввладения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью, которая была подарена, приватизирована или унаследована. Сейчас он составляет три года, если недвижимость подарил близкий родственник, и пять лет в остальных случаях.

В декабре 2021 года инистр финансов Антон Силуанов говорил, что в 2022-2024 годах власти не планируют повышать ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС).