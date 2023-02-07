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23:58, 7 февраля 2023Экономика

Минфин отказался от идеи о налогах для уехавших россиян

«Интерфакс»: Минфин отказался от идеи о 30% налоге для уехавших нерезидентов-удаленщиков

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минфин России отказался от идеи менять правила налогообложения доходов уехавших из страны россиян, которые утратили налоговое резидентство, но продолжают официально сотрудничать с российскими работодателями удаленно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с обновленными поправками в Налоговый кодекс.

По словам собеседника агентства, текст поправок находится на стадии согласования в профильных ведомствах.

В настоящее время россияне, уехавшие из страны, но продолжающие работать на отечественные компании, после полугода пребывания в другой стране теряют статус налогового резидента. В июле 2022 года власти предложили обложить налогом уехавших за границу россиян, продолжающих получать зарплату из России. Так, работодателей могут обязать отчислять НДФЛ за проживающих за рубежом и работающих оттуда удаленно граждан. В статусе налогового резидента России работники должны будут платить НДФЛ по обычной ставке (13 или 15 процентов в зависимости от суммы дохода), а после утраты статуса — 30 процентов.

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Марина Совина
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