В России приняли закон о единой ставке НДФЛ для работающих из-за границы

Госдума приняла закон о единой ставке НДФЛ для работающих из-за границы сотрудников

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о единой ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для сотрудников российских организаций, работающих из-за границы, сообщает РИА Новости.

Документ определяет порядок налогообложения доходов фрилансеров и удаленных сотрудников. Ставка НДФЛ для сотрудников, зарабатывающих менее пяти миллионов рублей в год, составит 13 процентов, а для тех, кто получает больше, — 15 процентов. Для штатных сотрудников норма вступит в силу с 2024 года, для фрилансеров — с 2025 года.

По действующим правилам организация должна самостоятельно определять ставку НДФЛ в зависимости от конкретной ситуации. Однако для работодателей проблематично устанавливать налоговое резидентство сотрудников, поэтому правила налогообложения решили упростить, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

В апреле в Госдуму внесли законопроект о повышении ставки НДФЛ для удаленщиков на 17 процентов при утрате налогового президентства (после проживания за рубежом дольше 183 дней за год). Позже документ отозвали — по словам Сазанова, от идеи повысить НДФЛ отказались, чтобы не усиливать отток кадров за рубеж.

Если ввести повышенную ставку налога для релокантов, потерявших налоговое резидентство, работодатели начнут создать филиалы за рубежом и трудоустраивать сотрудников там. Это приведет к потере российским бюджетом налогов на доходы и страховых взносов. Чтобы избежать этого, власти приняли решение оставить единую ставку для резидентов и нерезидентов.