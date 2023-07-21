Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:14, 21 июля 2023Экономика

В России приняли закон о единой ставке НДФЛ для работающих из-за границы

Госдума приняла закон о единой ставке НДФЛ для работающих из-за границы сотрудников

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о единой ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для сотрудников российских организаций, работающих из-за границы, сообщает РИА Новости.

Документ определяет порядок налогообложения доходов фрилансеров и удаленных сотрудников. Ставка НДФЛ для сотрудников, зарабатывающих менее пяти миллионов рублей в год, составит 13 процентов, а для тех, кто получает больше, — 15 процентов. Для штатных сотрудников норма вступит в силу с 2024 года, для фрилансеров — с 2025 года.

По действующим правилам организация должна самостоятельно определять ставку НДФЛ в зависимости от конкретной ситуации. Однако для работодателей проблематично устанавливать налоговое резидентство сотрудников, поэтому правила налогообложения решили упростить, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

В апреле в Госдуму внесли законопроект о повышении ставки НДФЛ для удаленщиков на 17 процентов при утрате налогового президентства (после проживания за рубежом дольше 183 дней за год). Позже документ отозвали — по словам Сазанова, от идеи повысить НДФЛ отказались, чтобы не усиливать отток кадров за рубеж.

Если ввести повышенную ставку налога для релокантов, потерявших налоговое резидентство, работодатели начнут создать филиалы за рубежом и трудоустраивать сотрудников там. Это приведет к потере российским бюджетом налогов на доходы и страховых взносов. Чтобы избежать этого, власти приняли решение оставить единую ставку для резидентов и нерезидентов.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    В России хотят призывать в армию с 18 до 30 лет. Когда новые правила вступят в силу?

    Врач предупредил о раннем старении из-за кофе

    Россиянам перечислили способы модно носить сандалии с носками

    Мужчина избил пассажира московского метро и попал на видео

    Подставная невеста вышла замуж за 27 мужчин и сбежала с их деньгами

    Зеленский уволил посла в Великобритании после критики в свой адрес

    В России приняли закон о единой ставке НДФЛ для работающих из-за границы

    Стало известно о взрывах в Черниговской области Украины

    Спасение человека из горящей квартиры в Москве попало на видео

    В США заявили о планах Пекина победить Вашингтон в космической гонке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости