Минфин объяснил отказ от идеи повысить НДФЛ для уехавших россиян

Минфин: НДФЛ для релокантов не стали повышать из-за риска оттока кадров и потери налогов

В России отказались от идеи повысить НДФЛ для уехавших россиян до 30 процентов, так как это решение могло бы привести к усилению оттока кадров за рубеж и потере налогов, объяснил Forbes заместитель министра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ.

Если ввести повышенную ставку налога для релокантов, потерявших налоговое резидентство, их российские работодатели начнут создать филиалы за рубежом и трудоустраивать сотрудников там. Это приведет к потере российским бюджетом не только НДФЛ, но и страховых взносов. Чтобы избежать таких последствий, власти приняли решение оставить единую ставку для резидентов и нерезидентов.

Законопроект о повышении ставки НДФЛ для удаленщиков на 17 процентов при утрате налогового президентства (после проживания за рубежом дольше 183 дней за год) внесло в Госдуму правительство в апреле, однако уже на следующий день он был отозван.

В мае кабмин доработал документ и вернул его в Госдуму. Итоговая версия предполагает, что с 2024 года доход релокантов, работающих в российских компаниях, будет облагаться налогом 13 процентов (15 процентов при заработке свыше 5 миллионов рублей в год) вне зависимости от их налогового резидентства.