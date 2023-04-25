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14:28, 25 апреля 2023Экономика

Кабмин отозвал проект по повышению налогов для работающих из-за границы россиян

Кабмин отозвал проект по повышению налогов для внесения ряда технических уточнений

Фото: Scott Graham / Unsplash

Правительство отозвало поправки о налогах, включая повышение налога на доходы физлиц (НДФЛ) для работающих в России из-за границы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Да, подтверждаем. В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную Думу», — заявили агентству.

Налоговые поправки были внесены в Госдуму 24 апреля. Согласно законопроекту, с работающих за рубежом россиян, утративших российское налоговое резидентство, будет взиматься НДФЛ в размере 30 процентов вместо 13-ти.

Министерство финансов России объяснило, что новый законопроект касается только фрилансеров. Поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, подчеркнули в ведомстве.

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Варвара Кошечкина
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