Кабмин отозвал проект по повышению налогов для работающих из-за границы россиян

Кабмин отозвал проект по повышению налогов для внесения ряда технических уточнений

Правительство отозвало поправки о налогах, включая повышение налога на доходы физлиц (НДФЛ) для работающих в России из-за границы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Да, подтверждаем. В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную Думу», — заявили агентству.

Налоговые поправки были внесены в Госдуму 24 апреля. Согласно законопроекту, с работающих за рубежом россиян, утративших российское налоговое резидентство, будет взиматься НДФЛ в размере 30 процентов вместо 13-ти.

Министерство финансов России объяснило, что новый законопроект касается только фрилансеров. Поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, подчеркнули в ведомстве.