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14:57, 17 апреля 2023Экономика

Разовый взнос со сверхприбыли бизнеса увеличится вдвое при поздней уплате

«Интерфакс»: разовый взнос бизнеса в бюджет в 2024 году может составить 10%

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В подготовленном Министерством финансов законопроекте о разовом взносе в бюджет с непредвиденной прибыли компаний (windfall tax) прописан стимул к его досрочной уплате. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с документом.

Полный текст закона о так называемом единовременном налоге на сверхприбыль, который должен вступить в силу с 1 января 2024 года, еще не опубликован, однако заинтересованные стороны уже получили его для изучения. Несколько инсайдеров сообщили, что при уплате взноса до вступления поправок в силу — то есть в 2023 году — его размер составит 5 процентов от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Если же компания решит перечислить платеж в 2024 году, сумма увеличится вдвое и составит 10 процентов.

Именно 10 процентов и станут фиксированной ставкой разового сбора. При этом скидка за досрочную уплату будет предоставляться в форме налогового вычета, добавил источник.

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О возможности выплатить взнос заранее, не дожидаясь юридического оформления windfall tax, ранее говорил глава Минфина Антон Силуанов. Ведомство оценивает потенциальные поступления от сбора в 300 миллиардов рублей.

Ранее с просьбой о скидке на досрочную уплату windfall tax к правительству обратился глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, российский бизнес может внести взнос в бюджет раньше при условии дисконта.

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Влада Горячева
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