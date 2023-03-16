Российский бизнес попросил скидку на взнос в бюджет

РСПП: бизнесмены попросили у Минфина скидку за выплату разового сбора в бюджет досрочно

Российский бизнес согласился заплатить windfall tax, или разовый налог с непредвиденной прибыли при условии наличия скидки. О такой просьбе заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит «Интерфакс».

Источник в Минфине заявил, что законопроект вступит в силу только с 1 января 2024 года, однако деньги в ведомстве рассчитывают получить уже в конце 2023 года. По словам Шохина, бизнес может внести взнос в бюджет досрочно, но в таком случае предприниматели рассчитывают на дисконт.

Глава Минфина Антон Силуанов объяснил, что единовременную выплату оформят не как добровольный взнос, а как налог. По его словам, ведомство подготовит в законодательство поправки, и участие предпринимателей в пополнении бюджета будет зависеть от прироста финансового результата за последние годы.

Силуанов также призвал бизнесменов не жалеть денег, так как эти средства в итоге им вернутся. Единоразовый взнос, по его словам, пойдет на «строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам». Это значит, подчеркнул министр, что россияне будут активнее делать покупки в магазинах, в стране появится больше возможностей для расширения бизнеса, и в результате отданные государству деньги «по сути дела, вернутся предпринимателям».