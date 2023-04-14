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15:20, 14 апреля 2023Экономика

В Минфине рассказали о сроках подготовки закона о взносах бизнеса в бюджет

Силуанов: закон о взносах бизнеса в бюджет будет подготовлен в ближайшее время

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Законодательная инициатива о единоразовых взносах бизнеса в бюджет (windfall tax) будет подготовлена в ближайшее время. Об этом со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова сообщает ТАСС.

«По единому платежу мы неоднократно вопрос проговаривали. Все, как мы проговаривали с бизнесом, так и будет происходить. Мы ждем результата первого квартала с тем, чтобы скорректировать ставку под те уровни поступления в бюджет, о которых мы договаривались с бизнесом», — заявил министр финансов.

Ставка сбора со сверхприбыли крупного бизнеса может составить около пяти процентов. Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что точно ее рассчитают после того, как все компании сдадут декларации по налогу на прибыль. По словам Силуанова, власти намерены собрать в формате windfall tax около 300 миллиардов рублей. Разовый взнос предлагают распространить на нефтегазовую, угольную отрасль, малый и средний бизнес, а также на компании с доналоговой прибылью за 2021-2022 годы менее одного миллиарда рублей.

Бизнес опасается затягивания вопроса с расчетом нового налога, так как аппетиты Минфина со временем растут. Обсуждение начиналось с 200 миллиардов рублей, а итоговая цифра может увеличиваться на 50-100 миллиардов в месяц, отметил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

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В марте в Минфине заявили, что единовременную выплату оформят не как добровольный взнос, а как налог. Он вступит в силу только с 1 января 2024 года, однако деньги в ведомстве рассчитывают получить уже в конце 2023 года. По словам Шохина, бизнес может внести взнос в бюджет досрочно, но в таком случае предприниматели рассчитывают на дисконт.

Ранее Силуанов заявил, что концепция взносов бизнеса в бюджет является справедливой. Он объяснил это тем, что у части компаний прибыль по сравнению с обычными нормальными уровнями выросла в два-три раза. Если учитывать объемы прироста прибыли и то, какие вливания бюджет рассчитывает получить, windfall tax составит «совершенно мизерную сумму», добавил он.

Также глава Минфина призывал бизнес не жалеть об уплаченных налогах, так как эти деньги пойдут на «строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам». Россияне будут активнее делать покупки в магазинах, в стране появится больше возможностей для расширения бизнеса, и в результате уплаченные налоги «по сути дела, вернутся предпринимателям».

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Вячеслав Агапов
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