Минфин назвал справедливыми взносы бизнеса в бюджет

Глава Минфина России Силуанов назвал справедливыми взносы бизнеса в бюджет

Концепция взносов бизнеса в бюджет является справедливой, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов. Своим мнением он поделился в ходе телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

«А чего же несправедливого, если мы видим, что прибыль по сравнению с обычными нормальными уровнями выросла в два-три раза?» — задался вопросом министр.

Он также сказал, что, если учитывать объемы прироста прибыли и то, какие вливания бюджет рассчитывает получить, то это «совершенно мизерная сумма».

Ранее сообщалось, что бизнес в России готов заплатить в бюджет разовый налог с непредвиденной прибыли досрочно в случае предоставления дисконта. Об этом заявил Александр Шохин, возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

До этого Силуанов попросил бизнесменов не жалеть средств на взносы в бюджет, объяснив, что эти деньги вернутся предпринимателям.