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14:29, 17 июня 2026Экономика

Крупному немецкому автогиганту предрекли скорый крах

Der Spiegel: Автогиганту Volkswagen грозит крах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Ситуация в немецком автогиганте Volkswagen оказалась гораздо напряженнее, чем предполагалось. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на данные анонимного внутреннего опроса высшего руководства в компании.

По данным издания, шестеро из девяти членов правления компании считают текущее положение концерна «угрожающим существованию». Уточняется, что еще трое представителей руководства назвали ситуацию «напряженной», однако никто не выбрал вариант «некритичная».

Отмечается, что все девять участников согласились с необходимостью радикальных изменений на рынках Китая и Северной Америки.

Ранее стало известно, что к концу 2026 года Volkswagen сократит в одной только Германии 19 тысяч человек. Главной причиной названо стремление автопроизводителя добиться сокращения расходов.

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