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14:27, 17 июня 2026Мир

Иран проинформировал Россию о подготовке к сделке с США

Аракчи проинформировал Лаврова о ходе подготовки к подписанию меморандума с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о подготовке к подписанию мирного соглашения с США. Об этом стало известно из заявления, опубликованного в Telegram-канале МИД РФ.

17 июня по инициативе иранской стороны между главами внешнеполитических ведомств двух стран состоялся телефонный разговор. В ходе разговора была подчеркнута важность соблюдения мира всеми без исключения вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами, включая Израиль.

«Глава иранского внешнеполитического ведомства информировал о ходе подготовки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке и дать старт переговорам по заключению комплексной договоренности между Ираном и США», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в тексте соглашения между Ираном и США используются расплывчатые формулировки. Уточняется, что они рассчитаны на создание более благоприятной обстановки на предстоящих технических личных переговорах.

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