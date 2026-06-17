Иран проинформировал Россию о подготовке к сделке с США

Аракчи проинформировал Лаврова о ходе подготовки к подписанию меморандума с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о подготовке к подписанию мирного соглашения с США. Об этом стало известно из заявления, опубликованного в Telegram-канале МИД РФ.

17 июня по инициативе иранской стороны между главами внешнеполитических ведомств двух стран состоялся телефонный разговор. В ходе разговора была подчеркнута важность соблюдения мира всеми без исключения вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами, включая Израиль.

«Глава иранского внешнеполитического ведомства информировал о ходе подготовки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке и дать старт переговорам по заключению комплексной договоренности между Ираном и США», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в тексте соглашения между Ираном и США используются расплывчатые формулировки. Уточняется, что они рассчитаны на создание более благоприятной обстановки на предстоящих технических личных переговорах.