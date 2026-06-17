Раскрыты детали соглашения США и Ирана

CNN: В тексте соглашения Ирана и США используются расплывчатые формулировки

В тексте соглашения между Ираном и США используются расплывчатые формулировки, которые рассчитаны на создание более благоприятной обстановки на предстоящих технических личных переговорах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Кроме того, в тексте не отражены критически важные неофициальные обязательства, взятые Ираном перед США.

«Людям не следует слишком много внимания уделять формулировкам меморандума о взаимопонимании», — заявил один из чиновников, добавив, что это соглашение является «политическим документом».

«Важнее самого документа — достигнутые нами договоренности, и именно поэтому важно его заключить, чтобы создать условия для обсуждения всех этих вопросов, потому что в нем, по сути, говорится о снятии санкций, заключении соглашения по ядерной проблеме, разморозке средств. Но санкции мы снимем, знаете, в зависимости от достигнутого прогресса. Средства мы выделим, как только согласуем механизмы для этого», — добавил он.

В соглашении в общих чертах говорится, что Иран «подтверждает, что никогда не будет производить ядерное оружие». Это обязательство Тегеран также взял на себя в рамках ядерной сделки 2015 года с администрацией экс-президента США Барака Обамы.

При этом, по данным CNN, неофициально Иран дал понять США, что предложит уступки, которых добивается администрация Трампа. Это включает участие США в уничтожении обогащенных ядерных материалов на месте в координации с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Чиновники заявили, что об этом прямо не говорится в документе.

Говоря о возможности отмены санкций, чиновник заявил, что Иран «получит какие-либо выгоды от меморандума о взаимопонимании только в том случае, если будет соблюдать все пункты, о которых договорился, включая отсутствие ядерного оружия, нейтрализацию обогащенного урана и невмешательство в свободное судоходство в Ормузском проливе».

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи сообщил, что Иран и США 19 июня начнут новый этап переговоров, который будет посвящен атому и санкциям.