Объем доходов России от нефтяного экспорта оценили

МЭА: Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов из России снизились на $0,7 млрд

По итогам мая объем экспорта нефти и нефтепродуктов из России составил 7,35 миллиона баррелей в сутки, что сравнимо с апрельским уровнем. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом поставки нефтепродуктов сократились на 150 тысяч баррелей в сутки, до 2,16 миллиона. Экспорт нефти вырос на 170 тысяч баррелей.

Таким образом, из-за разницы в структуре экспорта общие доходы от нефтяного экспорта упали на 710 миллионов долларов по сравнению с апрелем — до 20,8 миллиарда. Тем не менее это на 8,18 миллиарда больше, чем годом ранее, и близко к историческим максимумам. Отдельно от продажи нефти доходы выросли до 14,56 миллиарда долларов, а от нефтепродуктов снизились до 6,23 миллиарда долларов.

Добыча нефти в России, по оценке МЭА, сократилась на 230 тысяч баррелей в сутки, до 8,7 миллиона баррелей. По сравнению с прошлым годом снижение составило 475 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне МЭА снизило прогноз по добыче в стране на текущий год на 200 тысяч баррелей в сутки, до 8,95 миллиона баррелей.

Резкий рост выручки нефтяных компаний от экспорта связан с конфликтом на Ближнем Востоке. Он привел к перекрытию Ормузского пролива и взлету мировых цен на нефть до многолетних максимумов.

По состоянию на 17 июня нефтяные котировки быстро падают, поскольку США и Иран готовы в пятницу, 19 июня, подписать в Швейцарии мирное соглашение. Стоимость основного экспортного российского сорта нефти Urals также опустилась ниже 64 долларов за баррель, что почти в два раза ниже весенних многолетних максимумов.