Цены на нефть продолжили падение

Стоимость фьючерса Brent упала ниже 78 долларов за баррель впервые со 2 марта

В начале торгов в среду, 17 июня, стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent впервые со 2 марта упала ниже 78 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на WTI падали почти до 74 долларов за баррель. За последнюю неделю нефть подешевела уже на 15 долларов на фоне подготовки к мирному соглашению между США и Ираном и ожидающегося открытия Ормузского пролива.

По словам президента США Дональда Трампа, первые танкеры уже идут, а полностью маршрут разблокируют после того, как 19 июня в Швейцарии страны подпишут подготовленный договор.

На этом фоне акции многих крупных российских нефтяных компаний накануне упали до многолетних минимумов. Наибольшее снижение показали бумаги «Татнефти», которая из-за проблем с нефтепереработкой дополнительно ввела ограничения на продажу топлива на всех своих АЗС.

Кроме того, с утра среды возобновилось действие санкций США в отношении крупнейших экспортеров российской нефти.