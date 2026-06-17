Стоимость российской нефти упала

На фоне падения мировых нефтяных котировок стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals опустилась ниже 64 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные ProFinance.
В последний раз на таком уровне цена Urals находилась 3 марта, однако это на десять долларов выше, чем в начале года.
Цена августовского фьючерса эталонного сорта Brent впервые с начала весны опустилась ниже 78 долларов за баррель, а сорт WTI подешевел почти до 74 долларов.
Основной причиной такой динамики является выход на финишную прямую переговоров о мирном соглашении между США и Ираном. Подписание соответствующего соглашения в Швейцарии намечено на 19 июня.
Одним из пунктов договора является открытие свободного прохода по Ормузскому проливу, через который проходит порядка 20 процентов мировой нефти. В случае возобновления трафика танкеров дефицит углеводородов быстро пойдет на спад, к чему заранее готовятся трейдеры.
Дополнительным негативным моментом для российской нефти может стать возобновление действия санкций США, касающихся основных экспортеров. Действие лицензии, приостанавливающей ограничительные меры, истекло в 7:01 по московскому времени. Если Вашингтон не выпустит новую, то дисконты на российское сырье начнут расти.