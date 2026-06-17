Стоимость российской нефти упала

Стоимость российского экспортного сорта нефти Urals опустилась ниже 64 долларов за баррель

На фоне падения мировых нефтяных котировок стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals опустилась ниже 64 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные ProFinance.

В последний раз на таком уровне цена Urals находилась 3 марта, однако это на десять долларов выше, чем в начале года.

Цена августовского фьючерса эталонного сорта Brent впервые с начала весны опустилась ниже 78 долларов за баррель, а сорт WTI подешевел почти до 74 долларов.

Основной причиной такой динамики является выход на финишную прямую переговоров о мирном соглашении между США и Ираном. Подписание соответствующего соглашения в Швейцарии намечено на 19 июня.

Одним из пунктов договора является открытие свободного прохода по Ормузскому проливу, через который проходит порядка 20 процентов мировой нефти. В случае возобновления трафика танкеров дефицит углеводородов быстро пойдет на спад, к чему заранее готовятся трейдеры.

Дополнительным негативным моментом для российской нефти может стать возобновление действия санкций США, касающихся основных экспортеров. Действие лицензии, приостанавливающей ограничительные меры, истекло в 7:01 по московскому времени. Если Вашингтон не выпустит новую, то дисконты на российское сырье начнут расти.

