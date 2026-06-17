Власти Петербурга одобрили пухососы

Бельский: Пухососы были бы востребованы на улицах Санкт-Петербурга

Устройства для уборки пуха, или пухососы, сгенерированные видео с которыми недавно разлетелись по сети, могли бы быть востребованы на улицах Санкт-Петербурга. Идею запустить подобные устройства оценил спикер городского парламента Александр Бельский, пишет «Фонтанка.ру».

«Если вдруг появятся какие-то пухососы на территории нашего города, они будут явно востребованы», — отметил Бельский. Он добавил, что устройства необходимо сначала оценить с точки зрения экономической выгоды, однако они помогли бы людям с аллергией.

Ранее в Москве заметили настоящие пухососы. Речь идет об автомобилях-пылесосах, которые в том числе втягивают тополиный пух.