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14:24, 17 июня 2026Экономика

Власти Петербурга одобрили пухососы

Бельский: Пухососы были бы востребованы на улицах Санкт-Петербурга
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Устройства для уборки пуха, или пухососы, сгенерированные видео с которыми недавно разлетелись по сети, могли бы быть востребованы на улицах Санкт-Петербурга. Идею запустить подобные устройства оценил спикер городского парламента Александр Бельский, пишет «Фонтанка.ру».

«Если вдруг появятся какие-то пухососы на территории нашего города, они будут явно востребованы», — отметил Бельский. Он добавил, что устройства необходимо сначала оценить с точки зрения экономической выгоды, однако они помогли бы людям с аллергией.

Ранее в Москве заметили настоящие пухососы. Речь идет об автомобилях-пылесосах, которые в том числе втягивают тополиный пух.

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