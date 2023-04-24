Минфин прокомментировал законопроект о повышении налогов для уехавших россиян

Минфин: повышение налогов для уехавших россиян не касается работников с трудовым договором

Министерство финансов России объяснило, что новый законопроект, предусматривающий повышение налоговой ставки до 30 процентов, касается только фрилансеров. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

«Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются», — сказано в сообщении Минфина. Ведомство также подчеркивает, что законопроект все еще дорабатывается.

Налоговые поправки были внесены в Госдуму 24 апреля. Согласно законопроекту, с работающих за рубежом россиян, утративших российское налоговое резидентство, будет взиматься налог на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 30 процентов вместо 13-ти. Поправки в случае принятия вступят в силу 1 января 2024 года.

В Госдуме считают предложенную властями меру объективной. «Если гражданин Российской Федерации проживает большую часть года на территории другого государства, при этом продолжает работать на российскую компанию и здесь получать вознаграждение за труд, то вполне объективно такое предложение правительства», — прокомментировала инициативу член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что раз уехавший гражданин не тратит заработанные средства в России, «получая от государства соответствующие выплаты, вполне объективно, что нужно здесь больше оставить средств».