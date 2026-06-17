В России предложили меры для снижения стоимости одного вида машин

Депутат Плякин предложил снизить утильсбор и запустить льготные кредиты на электрокары

Отечественный электромобильный рынок может получить стимул к росту за счет пересмотра утилизационного сбора и запуска специальной программы субсидируемых кредитов. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы Владимир Плякин. Предложение по снижению стоимости электрокаров он направил первому заместителю председателя правительства Денису Мантурову, сообщает Life.ru.

Народный избранник обратил внимание на главную проблему рынка — высокую стоимость электромобилей. Она складывается из серьезных платежей и дорогих займов, из-за чего многие потенциальные покупатели электротранспорта не могут позволить себе столь дорогое приобретение.

В обращении парламентарий подчеркнул, что с 1 декабря 2025 года для некоторых электромобилей и последовательных гибридов утилизационный сбор может составить от 800 тысяч до 3,6 миллиона рублей. Такие цифры резко ограничивают доступность техники. В качестве решения депутат предложил применять к электрокарам самые минимальные ставки сбора. По его мнению, это может увеличить число покупателей и поможет развитию всего направления.

Вторым шагом должна стать отдельная программа льготного автокредитования, в рамках которой государство будет частично компенсировать банковский процент. При этом воспользоваться выгодными займами смогут не только льготные категории россиян, но и все желающие.

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