Россиянам объяснили механизм отслеживания подозрительных объявлений о продаже машин

Афанасьева: От публикации объявления с низкой ценой до его выявления — не более 5 минут

Не только мошенничество, но и рост числа недобросовестных продавцов вынуждают платформы по продаже машин находить новые решения в борьбе с недостоверными объявлениями. За последние 12 месяцев было выявлено и заблокировано более 138 тысяч объявлений с заниженной ценой в сервисе «Авто.ру». Как специалисты платформы отслеживает подобные нарушения и что это дает покупателям и продавцам, «Ленте.ру» рассказала руководитель службы качества сервиса Анна Афанасьева.

По словам эксперта, 90 процентов сомнительных предложений система распознает автоматически — еще до того, как на них пожалуются пользователи. «После публикации объявления система анализирует стоимость автомобиля и сравнивает ее с рыночным диапазоном для аналогичных машин. При расчете учитываются марка, модель, возраст, пробег, комплектация, регион и состояние автомобиля. В среднем от публикации объявления до автоматического выявления нарушения проходит не более пяти минут. Это позволяет заблокировать недостоверные предложения еще до того, как они успевают собрать большое количество просмотров и обращений покупателей», — объясняет Афанасьева.

Одним из инструментов контроля служит отметка «Справедливая цена». Она подсказывает, укладывается ли стоимость в рыночный коридор для аналогичных предложений. Расчет делает модель машинного обучения. Нейросеть изучает не только характеристики, но и реальный вид автомобиля по фотографиям: оценивает кузов и салон, находит повреждения и учитывает их при прогнозе цены.

«На этапе обучения модель обработала данные более чем о ста тысячах автомобилей, прошедших профессиональный осмотр в дилерских центрах. Благодаря этому система точнее определяет рыночную стоимость автомобилей, в том числе машин с косметическими дефектами, цена которых может отличаться до 15 процентов от стоимости аналогичных автомобилей в отличном состоянии», — разъясняет специалист. Если «справедливая» цена сильно расходится с заявленной, объявление автоматически уходит на дополнительную проверку.

Причины занижения цен у частных продавцов и дилеров разные. Частники иногда указывают неполную сумму: только остаток по кредиту или стоимость переуступки лизинга без остальных обязательных платежей. Некоторые намеренно занижают цену, чтобы привлечь больше обращений. В ряде случаев это признак мошеннической схемы. Дилеры же нередко суммируют несколько скидок одновременно — кредитную, по trade-in, страховую и другие. На практике получить все эти выгоды одновременно почти невозможно.

Для каждой категории продавцов действуют свои механизмы контроля. В сегменте новых автомобилей модерация ориентируется на рекомендованные розничные цены от производителей и импортеров. Если стоимость в объявлении оказывается ниже допустимого уровня без подтвержденных оснований, система автоматически блокирует его и отправляет на проверку. Для машин с пробегом алгоритмы дополнительно анализируют условия сделки и рыночную стоимость. «Если покупатель не может приобрести автомобиль по стоимости, указанной в объявлении, такое предложение считается недостоверным — оно блокируется или удаляется с платформы», — говорит Афанасьева.

Если модерация видит ошибку при размещении, цена может быть исправлена на основе данных из описания, а продавец получает уведомление об изменении. Когда определить корректную стоимость нельзя или нарушение становится системным, объявление блокируется до тех пор, пока информация не будет исправлена. При повторных попытках вернуть заниженную цену система автоматически распознает обход правил и снова блокирует.

Пользователи тоже могут помочь в поиске нарушений: во всех объявлениях есть кнопка жалобы для сообщений о подозрительно низкой цене.

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