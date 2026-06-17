Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:25, 17 июня 2026Из жизни

Будущей королеве Норвегии пересадили легкие

Будущей королеве Норвегии Метте-Марит провели трансплантацию легких
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Метте-Марит

Метте-Марит. Фото: Javad Parsa / AP

Наследной принцессе Норвегии Метте-Марит пересадили легкие. Об этом сообщается на сайте норвежского королевского двора.

О проведенной операции отчитался профессор Арнт Фиане — руководитель программы трансплантации сердца и легких в университетской больнице Осло. 52-летняя Метте-Марит остается в отделении интенсивной терапии для корректировки дозы лекарств, предотвращения осложнений и восстановления.

Будущая королева много лет боролась с фиброзом легких, при котором легочная ткань рубцуется и теряет способность насыщать кровь кислородом. Болезнь была диагностирована еще в 2018 году, в начале июня 2026 года состояние Метте-Марит резко ухудшилось, она была экстренно госпитализирована. Трансплантация считается последним средством при фиброзе легких.

Материалы по теме:
Современные золушки Как войти в королевскую семью без благородного происхождения
Современные золушкиКак войти в королевскую семью без благородного происхождения
18 мая 2017
Принцесса Норвегии объявила о помолвке с шаманом. Он называет себя ящером и говорит, что знаменитости умоляют его о сексе
Принцесса Норвегии объявила о помолвке с шаманом.Он называет себя ящером и говорит, что знаменитости умоляют его о сексе
10 июня 2022
«Японские Меган и Гарри» Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
«Японские Меган и Гарри»Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
30 октября 2021

Муж Метте-Марит, наследный принц Хокон, скорректировал рабочее расписание, чтобы находиться рядом с женой в этот трудный период. На прошлой неделе он отменил заседание кабмина, а сейчас почти полностью освободил график. Чета поблагодарила всех за теплые пожелания. Следующее объявление о здоровье принцессы ожидается после ее выписки.

Операция прошла буквально через день после того, как суд Осло приговорил 29-летнего сына Метте-Марит от предыдущего брака, Мариуса Борга Хейби, к четырем годам тюрьмы за изнасилование и другие преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о новой тактике ВСУ после удара по автобусу с детьми под Брянском

    Россиянам назвали особо опасное действие в грозу

    Письма почти столетней давности нашли в ветхом доме в российском регионе

    В Москве заявили о намерении Запада «раздавить Россию»

    Москвичам пообещали «пепельный свет»

    Трамп назвал Обаму «тупым сукиным сыном»

    Российские инструкторы обучили группу военных элитного иностранного батальона

    Покупатель российской нефти резко сократил ее импорт

    Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

    Назван объем доходов бюджета от новых сборов с торговли табаком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok