Будущей королеве Норвегии пересадили легкие

Будущей королеве Норвегии Метте-Марит провели трансплантацию легких

Наследной принцессе Норвегии Метте-Марит пересадили легкие. Об этом сообщается на сайте норвежского королевского двора.

О проведенной операции отчитался профессор Арнт Фиане — руководитель программы трансплантации сердца и легких в университетской больнице Осло. 52-летняя Метте-Марит остается в отделении интенсивной терапии для корректировки дозы лекарств, предотвращения осложнений и восстановления.

Будущая королева много лет боролась с фиброзом легких, при котором легочная ткань рубцуется и теряет способность насыщать кровь кислородом. Болезнь была диагностирована еще в 2018 году, в начале июня 2026 года состояние Метте-Марит резко ухудшилось, она была экстренно госпитализирована. Трансплантация считается последним средством при фиброзе легких.

Муж Метте-Марит, наследный принц Хокон, скорректировал рабочее расписание, чтобы находиться рядом с женой в этот трудный период. На прошлой неделе он отменил заседание кабмина, а сейчас почти полностью освободил график. Чета поблагодарила всех за теплые пожелания. Следующее объявление о здоровье принцессы ожидается после ее выписки.

Операция прошла буквально через день после того, как суд Осло приговорил 29-летнего сына Метте-Марит от предыдущего брака, Мариуса Борга Хейби, к четырем годам тюрьмы за изнасилование и другие преступления.