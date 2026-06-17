Назван возможный мотив заказной расправы предпринимателя Трабера над депутатом

Предприниматель Трабер мог заказать депутата Петрова после его показаний

Мотивом заказной расправы над депутатом и бизнесменом Александром Петровым, из-за которой задержали предпринимателя Илью Трабера, могли стать показания на допросе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, депутат дал показания на Трабера во время допроса по делу бывшего председателя комитета финансов администрации МО «Выборгский район» Александра Болучевского, которого в результате осудили на восемь лет за мошенничество, взятки и подлог.

Также мотивом мог стать конфликт из-за продажи активов Выборгского судостроительного завода и информация о том, что Петров планировал сбежать в Испанию.

Снайпер выстрелил в депутата Петрова 24 октября 2020 года, ранение оказалось несовместимо с жизнью. Исполнителя и заказчика тогда не нашли.

О задержании Трабера стало известно ранее 17 июня. Вместе с ним взяли его бизнес-партнера Владимира Даниленко.

