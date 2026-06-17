Лопес назвала жутким инцидент на концерте в Казахстане

Дженнифер Лопес назвала жутким и безумным инцидент с саранчой на концерте в Казахстане

Певица и актриса Дженнифер Лопес впервые высказалась об инциденте, который произошел с ней во время концерта в Казахстане. Своими эмоциями она поделилась в подкасте Smatless.

Джей Ло вспомнила ощущения в момент, когда на концерте в Алма-Ате на нее приземлилась крупная саранча. Эпизод и ее реакция на него стали вирусными в социальных сетях. По словам звезды, ее обескуражила реакция людей в зале, так как она не сразу поняла, что происходит.

«Я удивилась, подумала: что происходит? А я просто стояла, а этот огромный жук заполз на мою шею, я это чувствовала. Это было безумно и в некотором роде жутко. Если бы я знала, что это, закричала бы», — призналась она.

Также Лопес отметила, что стояла неподвижно ради драматической паузы в исполнении песни. И только допев последнюю строку, смогла отреагировать на насекомое.

В августе 2025 года в социальных сетях набрали популярность кадры с большим насекомым, которое приземлилось на грудь Лопес прямо во время концерта. Позже жители Казахстана начали выкладывать объявления о продаже «той самой» саранчи.