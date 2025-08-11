Культура
15:17, 11 августа 2025Культура

Саранча приземлилась на грудь Дженнифер Лопес во время концерта в Казахстане

Певица Дженнифер Лопес выступила в Казахстане с саранчой на груди
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Саранча приземлилась на грудь американской певицы Дженнифер Лопес во время концерта в Алматы. Соответствующее видео артистка опубликовала в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Насекомое село на грудь артистки, а затем доползло до шеи. Певица, в свою очередь, сначала не обратила на это внимание, а потом сбросила саранчу одним движением руки, не сбившись с ритма.

В сети ролик быстро стал вирусным. Так, по данным Shot, пользователи интернета начали выкладывать объявления о продаже той самой саранчи за миллион тенге (около 150 тысяч рублей).

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин посетил концерт Дженнифер Лопес и сравнил его с шоу российской артистки Юлии Зиверт, известной как Zivert.

